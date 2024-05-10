Белик ударил 70-летнего Ищенко после поражения Шахтера в юношеском Классическом – Динамо требует санкций
Поединок между молодежными командами донецкой и киевской команд ознаменовался громким скандалом.
В пятницу, 10 мая, Шахтер U-19 в большинстве уступил сверстникам из Динамо (1:2) в матче 28-го тура молодежного первенства. После завершения игры на поле едва не возникла стычка между игроками – динамовцы, по мнению "горняков", слишком активно праздновали победу.
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В то же время свои разборки происходили между тренерскими штабами команд. По информации заместителя генерального директора Динамо Сергея Мохника, старший тренер Шахтера U-19 Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы Динамо Александра Ищенко, которому не так давно исполнилось 70 лет.
"Мы возмущены и считаем подобные действия такими, которые нельзя объяснить, и неприемлемыми. Динамо планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", – заявил Мохник в комментарии Dynamo.kiev.ua.
Напомним, после 28-ми туров Динамо U-19 набрало 67 очков и опережает Шахтер на 2 пункта.
Динамо в меньшинстве удержало победу над Шахтером в юношеском Классическом и возглавило таблицу