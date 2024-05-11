"Всегда идет дискуссия о том, сколько раз я должен касаться мяча. Когда я забиваю – никто об этом не говорит, но когда не забиваю, люди начинают вспоминать мои прикосновения. Это часть моей жизни, люди будут говорить, и я не могу контролировать то, что они говорят.

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Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должен делать на поле, и моя работа заключается не в том, чтобы контролировать игру, как Родри. Я должен быть в штрафной и завершать атаки. Это мой приоритет, и мне безразлично, что говорят люди.

Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. В конце концов, можно играть в футбол не касаясь мяча, даже если для некоторых это звучит смешно. Вы можете сделать это с помощью движений и понимания футбола – это огромная часть игры. Дело не только в прикосновении к мячу. Конечно, вы должны касаться мяча, но я знаю свою роль в этой команде", – сказал Холанд в эфире ютуб-канала Men in Brazers.

К слову, 23-летний норвежец в этом сезоне провел за Манчестер Сити 41 матч, забил 36 голов и отдал 6 ассистов.

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