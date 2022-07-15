Как и ожидалось, команда Игора Йовичевича будет принимать своих соперников в Польше. Именно там состоятся номинально домашние поединки "горняков" в групповом турнире ЛЧ.

Шахтер будет играть ЛЧ в Польше / ФК Шахтер

Домашней ареной Шахтера на еврокубковую осень-2022 станет стадион Войска Польского, на котором выступает варшавская Легия. Соответствующий договор аренды стадиона с польским клубом уже подписан, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Срна объяснил, почему он не возглавил Шахтер после Де Дзерби

Продажей билетов на матчи в Варшаве будет заниматься украинский клуб. По договоренности Шахтера и Легии, обладатели сезонных абонементов на домашние матчи варшавской команды сезона 2022/23 смогут воспользоваться приоритетным правом приобретения билетов на игры Лиги чемпионов.

Также 5% выручки от продажи билетов будут переданы Legia Foundation, который с начала полномасштабной войны в Украине активно помогает пострадавшим.

Напомним, Шахтер получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ благодаря первому месту в УПЛ 2021/22 и дисквалификации российских клубов из еврокубков. Своих соперников команда Игора Йовичевича узнает 25 августа – именно тогда состоится жеребьевка группового турнира.

Россия напала на Украину: приговоры Путину и оккупантам после ракетного удара по Виннице, плюс один земляк в АПЛ (LIVE)