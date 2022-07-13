Экс-форвард Динамо и бывший телеэксперт заявил о своей любви к Украине, в который живет с 1992 года.

– Любите ли вы Украину?

– Конечно. Особенно Киев. Я уже всю Украину объехал. Конечно, люблю. Если бы не любил, что бы мне здесь делать? Давно бы убежал, или уехал. Наверное, убежал бы.

Я не буду, как патриот, бегать в вышиванке. Я просто люблю Украину по-своему. Не кричу, а делаю. Мы с командой делаем праздник для людей, сейчас делаем праздник для ВСУ. Просто это не афишируется, зачем об этом кричать?

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– Маленький тест. "В Украине" или "на Украине"?

– Мне нравится "в Украине". В Украине или в Украине – а какая разница? Только для политиков. Я у себя на Украине.

Самое главное – что здесь и здесь (показывает на голову и сердце – прим. "Футбол 24"). А вот эта хр*нь, когда цепляются за слова, спрашивают, чей Крым, – это не ко мне. Я не знаю, что со мной могут сделать в Крыму, но если ты мне такой вопрос задаешь (к журналисту – прим. "Футбол 24"), то поехали в Крым.

– В украинский поедем.

– Я и не в украинский поеду. Просто хочу вот этим непонятным патриотикам, которые любят задавать вопросы про Крым… Конечно, он наш, украинский.

– Вы считаете себя украинцем, русским, киевлянином?

– Конечно. Если я киевлянин, то понятно, что я украинец. Русский я был, когда сюда приехал. У меня вообще не было проблем, когда Григорий Михайлович спросил: "Так, ты будешь гражданство менять?" Я говорю: "Что за вопрос такой глупый". Вот и все. Я родился в России, но сейчас живу здесь, и мне нравится больше, чем где-либо", – рассказал Леоненко в интервью Sportarena.

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