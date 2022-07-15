"Это было нелегкое решение, потому что моя семья была обеспокоена ситуацией в Украине. Но по мне, я очень хотел вернуться, поэтому они поддержали меня.

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Меня очень хорошо приняли в команде. Я общаюсь со всеми, все ребята открыты и дружелюбны. Все идет отлично.

К сожалению, пока мне не удалось увидеть Черное море – у нас очень насыщенный график тренировок. Но надеюсь, что скоро это произойдет. Хотелось бы не только его увидеть, но и поплавать в нем, когда это будет разрешено", – цитирует Джеймса клубная пресс-служба.

Напомним, в феврале 2022-го Манджрекар перешел в Черноморец на правах аренды из Вайле, однако из-за войны не провел за "моряков" ни одного матча и вернулся в датский клуб. В конце июня Джеймс снова присоединился к одесситам.

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