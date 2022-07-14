Спортивным директором Металлиста стал Василий Кобин, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

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А вот с новым наставником произошла неожиданность. Ожидалось, что после Александра Кучера команду подхватит Александр Призетко. Однако исполняющим обязанности главного тренера Металлиста будет Олег Ратий.

По словам вице-президента харьковчан Евгения Красникова, это связано с тем, что у Призетко нет лицензии UEFA Pro. Он остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

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