"Анчелотти не хочет трогать тот состав, который вывел Реал в очередной финал Лиги чемпионов. Единственное, что изменится, – это вратарь.

Легенда Реала объявил вердикт Лунину после матча с Баварией и назвал своего фаворита в воротах мадридцев на финал ЛЧ

Все внутри и за пределами клуба, включая даже самого Лунина, признают, что Куртуа – это не просто вратарь, а лучший в мире. Номер один. Лучших нельзя оставлять на скамейке запасных, несмотря на все прихоти, несмотря на огромное уважение к Лунину, который колоссально вырос и является большим профессионалом. Реал четко дал понять Лунину, что он не какой-то "изгнанник". Мадрид очень благодарен ему и вскоре собирается закрыть продление контракта. Впрочем, реальность такова, что с Куртуа Анчелотти (и Флорентино Перес) живет гораздо спокойнее и считает, что шансов на победу гораздо больше, если он выйдет в стартовом составе.

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Если Куртуа сыграет 4 последних тура Ла Лиги – все станет понятно. Доверие к Куртуа настолько велико, что в последние дни в лагере Реала велись неофициальные разговоры о том, чтобы выпустить его в стартовом составе раньше запланированного. Куртуа вышел против Кадиса и выглядел очень качественно. Если его до сих пор не выпускали в ЛЧ, то это было сделано исключительно для того, чтобы не портить ту невероятную атмосферу среди вратарей команды.

Лунин переживал эйфорию и готовится продлить контракт. Теперь вернулся лучший вратарь мира. Перед Баварией Анчелотти будто невольно спросил Куртуа, как бы он чувствовал себя, если бы ему пришлось выйти на решающий матч сезона. Никто не забывает, что Тибо – это тот самый игрок, который сыграл решающую роль в парижском финале 2022 года против Ливерпуля и который через 21 день в Лондоне снова может нивелировать любую угрозу от соперника", – резюмировало издание Relevo.

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