Нападающий Шахтера Лассина Траоре остался в клубе и вернулся к тренировкам.

Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах, сообщает официальный твиттер клуба. Нападающего тепло встретили одноклубники и новый главный тренер команды Игор Йовичевич.

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Интересно, что Лассина остался единственным легионером в расположении клуба – все остальные решили воспользоваться правилом ФИФА и покинули "горняков" на правах аренды.

Добавим, что буркиниец перебрался в Шахтер летом 2021 года за 10 млн евро, но в конце сентября он серьезно травмировался, из-за чего не играл до конца сезона. Траоре успел сыграть в 14 матчах, в которых отличился 9 голами.

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