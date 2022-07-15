"Новость о каналах Футбол была как серпом по яйцам": Бурбас шокирован решением Ахметова
Главный инсайдер страны Игорь Бурбас прокомментировал решение владельца Шахтера выйти из медиабизнеса.
"Дела нормально, если бы не последние новости относительно телеканалов Футбол. На самом деле сейчас понимания какого-то большого нет, что дальше будет. Поэтому, все живем в ожиданиях. На сегодня никто ничего не понимает, ничего не знает. Всех эта новость застала как серпом по яйцам или как холодный душ.
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Также, как и руководителей Медиа Группа Украины. Они также до этого дня ничего не понимали, планировали стратегию с Александром Денисовым. Он рассказывал мне свое видение, как новый сезон начинается, как это все, и тут... Проходит 2 дня и такая неприятная новость", – сказал Бурбас в комментарии Брутальный футбол.
Напомним, 11 июля Ринат Ахметов объявил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ – в медиаимперию владельца Шахтера входят и каналы Футбол 1/2/3. К слову, накануне был закрыт клубный телеканал Шахтера.
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