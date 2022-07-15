"Дела нормально, если бы не последние новости относительно телеканалов Футбол. На самом деле сейчас понимания какого-то большого нет, что дальше будет. Поэтому, все живем в ожиданиях. На сегодня никто ничего не понимает, ничего не знает. Всех эта новость застала как серпом по яйцам или как холодный душ.

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Также, как и руководителей Медиа Группа Украины. Они также до этого дня ничего не понимали, планировали стратегию с Александром Денисовым. Он рассказывал мне свое видение, как новый сезон начинается, как это все, и тут... Проходит 2 дня и такая неприятная новость", – сказал Бурбас в комментарии Брутальный футбол.

Напомним, 11 июля Ринат Ахметов объявил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ – в медиаимперию владельца Шахтера входят и каналы Футбол 1/2/3. К слову, накануне был закрыт клубный телеканал Шахтера.

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