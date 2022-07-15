После начала полномасштабной войны в Украине УЕФА и ФИФА отстранили россиян из всех соревнований под своей эгидой. У агрессоров хватило наглости подать жалобу в CAS.

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Зенит, Динамо, ЦСКА и Сочи пытались добыть в кабинетах право на участие в еврокубках, а РФС надеялся доказать незаконность дисквалификации сборной России. Апелляции россиян прогнозируемо отклонены. Соответствующее решение CAS принял 15 июля, о чем сообщил на официальном сайте учреждения.

"Российские сборные всех возрастов и клубы отстранены от всех соревнований до дальнейшего сообщения. Предыдущие решения ФИФА и УЕФА остаются в силе, а требования в удовлетворении апелляций отклонены.

ФИФА и УЕФА должны были реагировать на эскалацию конфликта. Пока столь непредсказуемые и беспрецедентные обстоятельства сохраняются, представители России не должны участвовать в соревнованиях.

Российские футбольные команды не несут ответственности за военные действия в Украине, но одновременно с этим необходимо обеспечить безопасное и упорядоченное проведение футбольных матчей для остального мира", – говорится в официальном решении.

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