Позорные оккупанты в четверг утром нанесли ракетный удар по центру Винницы. По сообщениям компетентных органов, снаряды прилетели возле Дома быта "Юбилейный". Разрушения потерпел сам ДБ, а также медицинско-диагностический центр.

Сейчас известно о 12 погибших и 90 пострадавших (50 в тяжелом состоянии). Число жертв растет. Владимир Зеленский выложил в сети видео последствия ракетного удара, а Александр Зинченко перепостил Президента Украины.

И добавил свое пожелание Путину сдохнуть, которое он вызложил в первый день полномасштабной войны, а Instagtam его удалил. "Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь", – написал Саша.

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