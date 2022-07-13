Арсенал и Манчестер Юнайтед вели упорную борьбу за Лисандро Мартинеса. Аргентинец, похоже, выбрал МЮ – "красные дьяволы" заплатят 43 млн фунтов. В последнее время лондонский клуб несколько охладил интерес к игроку Аякса. Как оказалось, в этом есть украинский след.

Матвиенко становится ближе к Аяксу – скауты изменили мнение об украинце, а Шахтеру придется умерить аппетиты

На радары лондонцев снова попал Николай Матвиенко, которым Арсенал интересовался несколько лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что украинец обойдется значительно дешевле Мартинеса, за которого "канониры" были готовы выложить 34-38 млн фунтов с учетом бонусов.

Интересно, что Матвиенко интересует тот же Аякс, в котором может заменить как раз Лисандро Мартинеса. Также за 26-летним защитником следит Фейеноорд, с которым украинец якобы должен провести переговоры уже на этой неделе.

К слову, соглашение Николая с Шахтером действует еще 3 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?