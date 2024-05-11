Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче нового участника Лиги чемпионов, который мог приблизить Довбыка и Цыганкова к сенсационному серебру. Оба украинца не только приехали в Витория-Гастейс, но и вышли в стартовом составе Жироны. Особенно важным поединок был важным для Артема – ему надо было оторваться от Беллингема, Левандовски и Серлота в бомбардирской гонке.

Цыганков отдал ассист и передасист, но был слишком застенчивым

Жирона открыла счет уже на 4-й минуте, первым же ударом по воротам. Героем стал Эрик Гарсия, который замкнул подачу с углового – а подачу выполнил Цыганков! Виктор направил навес точно на дальнюю штангу.

На 19-й минуте украинский вингер организовал еще один момент, перехватив мяч в центре поля и выкатив его Гутьерресу. Мигель решился на выстрел с дистанции, однако сфера пронеслась рядом с правой штангой. Еще через 17 минут Цыганков пытался зацепиться за отскок после неудачного замыкания Довбика, но нормального удара головой не получилось.

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В конце концов, перед перерывом Цыганков записал в свой актив предголевой пас на Довбика, найдя его в штрафной. Артем, в свою очередь, отдал эффектным ассист пяткой под удар Эррери в правую девятку.

Кроме результативных и предрезультативных действий, стоит отметить прекрасную позиционную работу Виктора, непрерывность его движений и большой объем черновой работы в обороне. Экс-динамовец в подавляющем большинстве ситуаций открывался правильно, создавал вариативность, страховал партнеров, сужал пространство при работе без мяча, и тому подобное.

Это – типичный матч Цыганкова. Именно поэтому Мичел и держит его в основе, несмотря на эффектные голы и ассисты Порту. Без Виктора каталонцам не хватает этой тонкой интеллектуальной работы. Тем не менее, в глаза бросалась одна неприятная черта в игре украинца, причем весной она приобрела систематический характер.

Цыганков выглядел слишком неостро. Он не обыгрывал на флангах. Витя открывался под атаку глубины (пространства за линией обороны). В том же моменте с передасистом на Довбика наш земляк мог бы врываться за спины. Кроме того, он редко запускал вертикальные разрезные пасы – в основном украинец принимал на где-то на фланге, смещался в центр и отдавал пас туда (еще и немного назад)

Единственный действительно крутой вертикальный пас Цыганков провел в начале второго тайма, вырезав из глубины правого фланга в штрафную на Эрреру. Это создало для Жироны момент (о нем чуть позже). Таких действий хотелось бы видеть чаще.

Нацеленность на помощь партнерам – это хорошо, однако Цыганков перегибает с этой добродетелью, пренебрегая потенциально опасными возможностями. Возможно, именно поэтому Жирона создала не очень много моментов с правого фланга. В конце концов, Виктора заменили на 73-й минуте.

Довбик переквалифицировался в ассистента

Голевая передача пяткой на Эрреру стала для Артема девятой в 36 матчах Ла Лиги. Она могла бы стать и десятой, если бы свой момент еще на 36-й минуте реализовал Савио. Довбик зацепился за мяч в центре, поставил корпус сопернику, дождался рывка от бразильца и запустил максимально удобный пас ему на ход. Вингер вывалился один на один, однако дальнейший удар голкипер парировал ногой.

В начале второго тайма наш бомбардир снова проявил плеймейкерские навыки. И в этом помог Цыганков, который запустил тот самый проникающий пас на Эрреру. Янхель отбросил вдоль линии штрафной Довбику, но Артем пропустил сферу на Гутьерреса – а тот в касание перевел на левый край под удар Савио. Мимо дальней штанги!

На 69-й минуте Довбык зацепился за сферу в центре пяткой отбросил ее Ивану Мартину. Тот обыгрался с Савио и неплохо пробил из-за пределов штрафной. Кроме этих эпизодов, стоит вспомнить ряд хороших вспомогательных рывков и опусканий – этим Артем даже не удивляет. Его ключевая ценность для Жироны кроется не столько в голеадорстве, сколько в саппорте.

А вот моментов для 21-го гола у Довбыка было немного. Да и в целом гости создали немного. Вспоминается только момент на 50-й минуте – Гутьеррес, разрезным пасом запустил украинца на рандеву с голкипером. К сожалению, экс-днепрянин переиграть вратаря не сумел.

Кроме того, на 55-й Савио обыгрался с Арнау Мартинесом и вывалился на правый край штрафной. Бразилец катил на дальнюю стойку под замыкание Довбыку, но точности его передачи не хватило. Других моментов у нашего земляка не было, однако и без этого матч для него оказался крутым.

А вот для Жироны он завершился не так круто. Подопечные Мичела пропустили первый гол ровно через восемь минут после того, как сами вышли вперед (голом отметился Гуриди). Далее каталонцы вели со счетом 1:2 до 90-й минуты, периодически позволяя баскам обострять.

Арбитр компенсировал шесть минут, но из-за большого количества мелких пауз, симуляций и фолов пришлось отыграть более 10. Баскам этого хватило – на 90+9-й Гуриди оформил дубль, замкнув скидку Бенавидеса после подачи со стандарта. 2:2!

Таким образом, Жирона не смогла оторваться от Барсы на комфортное расстояние. Между каталонскими командами всего два очка. "Блаугранас" уже в понедельник могут вернуться на вторую позицию, которую занимали подопечные Мичела.