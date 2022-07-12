Команда Мирчи Луческу во время благотворительного турне сыграет с Эвертоном. Представитель АПЛ объявил о матче.

Встреча украинского и английского клубов состоится 29 июля на Гудисон Парк, сообщает пресс-служба "ирисок". Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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Стандартная цена билета составит 15 фунтов, а для льготников – 5 фунтов. Вдобавок каждый желающий может задонатить 1, 5 или 10 фунтов. Весь доход от поединка Эвертон обещает передать организациям, которые гуманитарно помогают народу Украины во время войны с Россией.

Для команды Виталия Миколенко встреча против киевлян станет финальной перед стартом сезона 2022/23. Динамо на то время уже проведет два официальных поединка против Фенербахче во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (20 и 27 июля).