Телеканалы Setanta Sports борются за право транслировать матчи чемпионата Украины. Вопрос трансляции стал особенно актуален после прекращения вещания телеканалов "Футбол".

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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"У меня есть информация, что сейчас таким "латентным" фаворитом в борьбе за права на трансляции УПЛ является телеканал Setanta. Есть определенный расчет со стороны УПЛ, что главным игроком на этом рынке будет именно Setanta, а даже не MEGOGO.

Днепр-1 и Заря сохраняют свои позиции на "плюсах". Насчет Металлиста – не уверен. За Динамо будут бороться Setanta и MEGOGO, но в холдинге 1+1 киевский клуб не останется", – сказал Спиваковский.

Напомним, последние годы матчи УПЛ транслировали телеканалы "Футбол" 2+2 и УНИАН, а вот Setanta Sports еще не показывала ни одной игры украинского чемпионата. ТК "Футбол" официально вышел из борьбы после заявления Рината Ахметова о возвращении лицензий на вещание.

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