Российская модель Ирина Шейк заставила сомневаться в своей последовательности и адекватности.

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В начале российского вторжения бывшая девушка Криштиану Роналду делала вид благотворительницы и якобы собирала деньги в поддержку украинцев, пострадавших от войны. Впрочем, сейчас модель показала другую сторону своей натуры.

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На днях 36-летняя Шайхлисламова (настоящая фамилия) опубликовала фотографии из своего российского "традиционного" отдыха. Модель сфотографировала салат оливье и написала "Russianzz on Wednaday". Многих подписчиков возмутил умышленный акцент на букве "Z", ставшей неформальным символом российской оккупационной армии. Есть подозрения и в неграмотности Ирины, которая до сих пор не научилась правильно писать по-английски "среда" (Wednesday).

К слову, Шейк вообще не стесняется своих сомнительных политических взглядов. Уроженка Челябинской области давно обосновалась в Нью-Йорке, но иногда таки зачитывается книгами о Владимире Путине.

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