Лукас Тейлор может вернуться в Украину и стать игроком Шахтера, сообщает журналист Владимир Зверов в твиттере.

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Бразилец очень нравился Йовичевичу, когда они сотрудничали в СК Днепр-1. Хорватский наставник является главным претендентом на должность главного тренера Шахтера поэтому по всей вероятности, сделает его первым трансфером после назначения.

Напомним, в сезоне УПЛ 2020/21 Тейлор провел за "спортклубовцев" 22 матча, отличившись одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. В прошлом сезоне выступал за греческий ПАОК, где в 28 поединках отдал 5 результативных передач.

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