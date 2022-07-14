Металлист 1925 продолжает готовиться к старту новой кампании. Накануне был 9 день, когда игроки вернулись из отпуска и приступили к занятиям. Но вечерняя тренировка в Счастливом под Киевом была особенной.

"Прокидаюся і думаю: "Як добре, що я живий": служить у Нацгвардії, грав за Металіст, капітанив в УПЛ, має 3 вищі освіти

Ее посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Он наблюдал за процессом и активно общался с наставником харьковчан Валерием Кривенцовым.