"Возможно, скоро будет первый в истории вызов игрока в сборную": Петраков посетил тренировку клуба УПЛ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков знакомится с подготовкой клубов к сезону 2022/23.
Металлист 1925 продолжает готовиться к старту новой кампании. Накануне был 9 день, когда игроки вернулись из отпуска и приступили к занятиям. Но вечерняя тренировка в Счастливом под Киевом была особенной.
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Ее посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Он наблюдал за процессом и активно общался с наставником харьковчан Валерием Кривенцовым.
Пресс-служба Металлиста 1925 с надеждой описывает визит Петракова: "Кто знает, возможно, скоро будет первый в истории клуба вызов игрока в ряды национальной сборной. По крайней мере, футболисты упорно работают и для этого тоже".