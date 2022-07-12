Накануне, 11 июля, президент Шахтера заявил об отказе от всех лицензий, которыми владели его СМИ. Сайт ТК "Футбол" уже перестал обновляться, а телеканалы транслируют марафон "Єдині новини", прекратив показ тематического контента.

У Ахметова уточнили заявление о выходе из медиабизнеса – ТК "Футбол" уже прекратили трансляции матчей

Менеджмент МГУ удивлен выходом Ахметова из медиа-бизнеса. Телеканалы "Футбол" очень рассчитывали на сезон 2022/23 и вели продуктивные переговоры о трансляции матчей УПЛ. Медиа Группа Украина стремилась получить хотя бы часть прав на показ матчей чемпионата Украины. Понятно, что теперь поединки УПЛ будут транслироваться на других платформах.

Вопросы о будущем телеканалов "Футбол" пока игнорируются, ведь никто из руководства не может четко сказать, что будет дальше. По слухам, еще в марте-апреле произошла первая волна сокращения штата ТК "Футбол", а в июле-августе должна была состояться вторая. Всем сотрудникам рекомендуют не комментировать ситуацию в СМИ и соцсетях, а при наличии возможности найти другую работу – немедленно воспользоваться ею, сообщает Sport.ua.

Источник утверждает, что уже несколько месяцев редакция телеканалов "Футбол" законсервирована. Несколько журналистов привлечены к авторскому проекту Денисов Time, а остальных фактически отпустили в свободное плавание. Полноценную зарплату коллективу "Футболов" перестали выплачивать еще в апреле.

Отметим, именно Медиа Группа Украина была официальным транслятором ряда клубных турниров, УПЛ, Лиги наций, а также имела право на показ матчей чемпионата мира-2022, который стартует 21 ноября в Катаре.

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