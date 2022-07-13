Заря назвала стадион, на котором будут проводить домашние матчи в еврокубках
Луганский клуб определился, где сможет принимать соперников во время домашних встреч.
Заря будет проводить свои номинально домашние поединки Лиги конференций на стадионе Арена-Люблин в Польше, сообщает официальный твиттер луганцев.
Заря в матче с тремя пенальти уступила Легии – неудачный дебют ван Леувена от разгрома спас кураж Мацапуры
Это вынужденный шаг из-за нападения россиян – Шахтер, Динамо и другие участники еврокубков от Украины будут проводить свои домашние поединки за границей.
Заметим, что Заря начнет свой путь в Лиге конференций по третьему квалификационному раунду. Луганчане пока не знают своего будущего соперника в еврокубках.
УЕФА объявил распределение денег в Лиге чемпионов-2022/23 – сколько уже заработал Шахтер, сколько может достаться Динамо