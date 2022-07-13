Луганский клуб определился, где сможет принимать соперников во время домашних встреч.

Заря будет проводить свои номинально домашние поединки Лиги конференций на стадионе Арена-Люблин в Польше, сообщает официальный твиттер луганцев.

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Это вынужденный шаг из-за нападения россиян – Шахтер, Динамо и другие участники еврокубков от Украины будут проводить свои домашние поединки за границей.

Заметим, что Заря начнет свой путь в Лиге конференций по третьему квалификационному раунду. Луганчане пока не знают своего будущего соперника в еврокубках.

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