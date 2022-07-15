Срна объяснил, почему он не возглавил Шахтер после Де Дзерби
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, почему главным тренером команды стал именно Игор Йовичевич.
"Было много слухов. На сегодняшний день я не готов быть тренером Шахтера. Это специфическая ситуация.
Йовичевич официально возглавил Шахтер
Здесь нужен человек с большим опытом, чем у меня. Игор заслужил своей работой и своим красивым футболом стать главным тренером Шахтера", – поделился Срна в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игора Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби. Одним из претендентов на должность называли Дарио Срну.
"Називав Ракицького "типовим донбаським гопником": футбол у Хащах – драма Тимощука, форвард, який спився, і хата відьми