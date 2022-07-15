Директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, почему главным тренером команды стал именно Игор Йовичевич.

"Было много слухов. На сегодняшний день я не готов быть тренером Шахтера. Это специфическая ситуация.

Йовичевич официально возглавил Шахтер

Здесь нужен человек с большим опытом, чем у меня. Игор заслужил своей работой и своим красивым футболом стать главным тренером Шахтера", – поделился Срна в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игора Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби. Одним из претендентов на должность называли Дарио Срну.

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