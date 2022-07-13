Турецкий клуб остался без главной звезды в преддверии двухматчевого противостояния с украинцами во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Месут Озил и Фенербахче по обоюдному согласию сторон досрочно расторгли контракт, действовавший до 2024 года, информирует официальный сайт клуба .

Фенербахче подпишет экс-нападающего Манчестер Юнайтед перед матчами с Динамо в Лиге чемпионов

Бывшая звезда Арсенала присоединился к "канаркам" в январе 2021-го, но в течение всего времени имел конфликты с тренером и руководством. В марте этого года Месута вообще исключили из состава, поэтому после переговоров стороны приняли решение разойтись.

В общей сложности Озил успел провести в футболке Фенербахче 38 поединков, забить восемь мячей и отдать три результативных передачи.

Напомним, турки являются соперниками Динамо во 2-м раунде квалификации ЛЧ. Первый поединок состоится 20 июля в Лодзи, ответный матч – 27-го в Стамбуле.

Ліон – Динамо: Київ громлять діти за тиждень до ЛЧ – найгірший матч Забарного, підозра на травму лідера, лють Луческу