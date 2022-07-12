Ярославский находится на пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией, сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

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В Государственной пограничной службе Украины не предоставили информацию о пересечении границы, однако напомнили, что гражданам Украины согласно Конституции не может быть отказано во въезде в нашу страну. До этого сообщалось, что Ярославского будто бы не пропускают в Украину.

Напомним, бизнесмен уехал из страны еще 10 февраля, поскольку стал подозреваемым в причастности к смертельному ДТП. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.

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