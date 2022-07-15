Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза не смог сдержать эмоции от перехода Игора Йовичевича к Шахтеру.

Новость про то, что Игор Йовичевич стал тренером Шахтера, всколыхнула украинское футбольное сообщество. Особенно резко это восприняли в СК Днепр-1.

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В частности, почетный президент клуба в комментариях под постом о назначении Йовичевича наставником "горняком" написал "пи**р".

Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игора Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби.

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