Береза нецензурно отреагировал на назначение Йовичевича главным тренером Шахтера
12:01 - Читати українською
Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза не смог сдержать эмоции от перехода Игора Йовичевича к Шахтеру.
Новость про то, что Игор Йовичевич стал тренером Шахтера, всколыхнула украинское футбольное сообщество. Особенно резко это восприняли в СК Днепр-1.
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В частности, почетный президент клуба в комментариях под постом о назначении Йовичевича наставником "горняком" написал "пи**р".
Напомним, Шахтер официально назначил наставником Игора Йовичевича. Хорват в этой должности заменил итальянца Роберто Де Дзерби.
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