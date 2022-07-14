Клуб АПЛ на своем официальном сайте объявил о подписании украинца. Контракт рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один.

Ярмоленко официально присоединился к команде Реброва на Ближнем Востоке

Брентфорд решил не раскрывать сумму сделки, но ранее СМИ сообщали о 1,5 млн евро, которые получит СК Днепр-1. В прошедшей кампании 18-летний Ярмолюк отыграл за команду Игора Йовичевича 9 поединков и забил 1 гол. В составе сборной Украины U-21 хавбек провел 4 матча.

Напомним, прошлый сезон АПЛ Брентфорд завершил на 13-й строчке. "Пчелы" славятся своим скаутингом молодых игроков за пределами топ-чемпионатов Европы, потому не удивительно, что именно этот клуб заметил Ярмолюка. Пока хавбек ограничится тренировками в составе молодежной команды, но с шансами перевода во взрослую.