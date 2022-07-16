Шахтер получил пополнение на сборах – чемпион мира и скандальный форвард, пьяным совершавший ДТП
Шахтер после массовой потери легионеров готов предоставить шанс всем игрокам с украинским паспортом.
Максим Чех и Владислав Вакула присоединились к команде Игора Йовичевича на сборах, сообщает официальный сайт "горняков".
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Центрхав Чех был в составе сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира. Последние 3 года хавбек отбегал за Мариуполь – 60 матчей, один гол. Вакула принадлежит Шахтеру с 2019-го, но пока форвард больше "отмечался" вне поля. Его выгнала Десна через несколько недель после согласования аренды, а Мариуполь передумал возвращать нападающего после скандала с пьяным ДТП. Зимой Вакулу отдали в аренду Полесью, но он не успел провести ни одного официального матча.
Напомним, сейчас на контракте с Шахтером остается единственный легионер – нападающий Лассина Траоре.