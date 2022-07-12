Один из лидеров ультрас Динамо Декстер рассказал, как Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко приобщались к помощи украинской армии.

"У нас есть личные контакты футболистов, с которыми мы иногда общаемся, но я не скажу, что со многими сейчас поддерживаю связь. Мне Ярмоленко позвонил по телефону: "Хочу вам бронежилетов передать". Сидорчук написал: "У меня есть немного свободных денег. Давай, я на наших ребят что-нибудь закину".

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Мы на эти средства купили много полезного и отправили на фронт. Это два человека, решивших помочь по собственной инициативе. И по этим поступкам можно составить свое мнение о людях", – поделился Декстер в интервью Tribuna.

Напомним, идет 138-й день войны, которую рашисты начали против Украины. Футболисты наравне с общественными деятелями помогают ВСУ, сбрасывая деньги на разнообразные нужды или помогают в сборе средств.

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