Россияне разбомбили стадион с 73-летней историей – на его реконструкцию потратили 120 млн гривен
Очередное спортивное сооружение было уничтожено оккупантами.
Российские захватчики продолжают выжигать все на своем пути. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам. Среди других, серьезных обстрелов потерпел Бахмут, в котором русские захватчики зажигательными снарядами били по мирным людям. По меньшей мере, 7 домов сгорело.
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По сообщению Цензор.нет, в общей сложности разрушения получили 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т. п.
Вышеупомянутый спортивный объект – стадион Металлург, построенный еще в 1949 году. В 2004 году началась реконструкция арены, стоимость которой составила 120 млн грн. Стадион использовался для подготовки олимпийской и паралимпийской сборных по легкой атлетике. Кроме того, свои матчи там проводил перволиговый Краматорск (экс-Авангард).
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До полномасштабного вторжения России на украинские земли стадион Металлург выглядел так: