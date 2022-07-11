Российские захватчики продолжают выжигать все на своем пути. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам. Среди других, серьезных обстрелов потерпел Бахмут, в котором русские захватчики зажигательными снарядами били по мирным людям. По меньшей мере, 7 домов сгорело.

"Ждем поддержки от Барселоны, готовим обращение к Айнтрахту": директор стадиона Десны – о реконструкции арены

По сообщению Цензор.нет, в общей сложности разрушения получили 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т. п.

Вышеупомянутый спортивный объект – стадион Металлург, построенный еще в 1949 году. В 2004 году началась реконструкция арены, стоимость которой составила 120 млн грн. Стадион использовался для подготовки олимпийской и паралимпийской сборных по легкой атлетике. Кроме того, свои матчи там проводил перволиговый Краматорск (экс-Авангард).

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До полномасштабного вторжения России на украинские земли стадион Металлург выглядел так: