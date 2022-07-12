Наставник роттердамцев Арне Слот ищет универсальных футболистов, способных сыграть на нескольких позициях. Тренеру импонирует Николай Матвиенко, ведь защитник Шахтера может выйти и в центре обороны, и на левом фланге. Это полностью устраивает тренера Фейеноорда.

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Уже на этой неделе 26-летний украинец, которым интересуется и амстердамский Аякс, должен прибыть в Нидерланды на переговоры по возможному переходу. Об этом сообщает Ad.nl.

В сезоне 2021/22 Фейеноорд финишировал на 3-й позиции чемпионата Нидерландов. Также роттердамцы вышли в финал Лиги конференций, где уступили Роме (0:1). Что касается Матвиенко, то его контракт с Шахтером действует еще 3 года. Transfermarkt оценивает Николая в 11 млн евро.

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