9-летний воспитанник ДЮСШ Рух Лука Аронов вместе с волонтерами приобрел автомобиль для Вооруженных сил Украины, сообщает официальный сайт львовской команды.

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Целью Луки было собрать 90 тысяч гривен на автомобиль (для родственников и друзей одного из тренеров, которые находятся на фронте), но удалось получить даже больше – 120 тысяч! Благодаря этим средствам волонтеры смогли приобрести автомобиль, который уже помогает украинским военным в горячих точках.

Активность юного футболиста отметил личной благодарностью глава ЛОВА Максим Козицкий. Это вдохновило Луку не останавливаться на достигнутом – сейчас мальчик собирает еще на 2 автомобиля для наших защитников. Сбор проходит на странице юного футболиста в Instagram, где Лука разыгрывает наборы марок "Украинская мрия".

Напомним, украинцы уже 143-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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