Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко все же не вернется в родной клуб после завершения соглашения с Вест Хэмом.

Ярмоленко действительно вел переговоры с Динамо относительно возможного возвращения, но они не были успешными, информирует Динамомания.

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Таким образом, возвращение одного из лучших бомбардиров сборной Украины в Киев отменяется. Андрей выступал за Динамо с 2008 по 2017 годы, успел сыграть в 340 матчах во всех соревнованиях и отличиться 137 голами и 90 ассистами.

Напомним, ранее об интересе к Ярмоленко заявляли в Фулхэме. Также украинцем интересовались несколько европейских клубов, был интерес из чемпионата Турции, а также желание пригласить Андрея в Аль-Айн выразил Сергей Ребров.

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