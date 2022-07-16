На днях экс-девушка Криштиану Роналду опубликовала фотографию салата оливье с подписью "Russianzz". Многим подписчикам не понравился акцент на латинской букве, ставшей символом российского вторжения в Украину. Ирина собралась с мыслями и нашла невероятное оправдание публикации.

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"Иногда салат это просто салат. Я гарантирую: никаких закодированных сообщений или политических комментариев там не было. Желаю каждому любви", – написала 36-летняя Шайхлисламова в Instagram.

Впрочем, подписчики снова не поверили в искренность российской модели. Комментарии наполнены гневом или сарказмом: "Салат просто салат? Держишь за дураков миллионы людей?", "Ирина, Рассея зовет. Хватит пользоваться благами запада, родина зовет", "Как можно писать Z и поддерживать россиян после всех смертей, что они совершили?".

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