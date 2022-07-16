Бывший защитник Шахтера и Зенита Ярослав Ракицкий в ближайшее время вернется в донецкий клуб.

Шахтер в ближайшее время должен объявить об официальном возвращении Ракицкого в клуб, сообщает ТаТоТаке.

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Заметим, что Ярослав является воспитанником "горняков" и выступал за клуб с 2007 по 2019 годы. За это время Ракицкий успел сыграть 325 поединков, отличившись 14 голами и 30 ассистами.

Напомним, последним официальным клубом Ярослава был Зенит, из которого он ушел с началом полномасштабной войны, которую россияне развязали против Украины. После этого Ракицкий тренировался в составе харьковского Металлиста, а затем и с Шахтером, сыграв в нескольких благотворительных матчах. Официально защитник не подписывал контракт ни с одним из клубов.

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