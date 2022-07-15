"Получится или нет у хорвата, посмотрим. Дело не столько в нем, сколько в новом чемпионате – кто как будет выглядеть, кто кого насобирает, кто кого оставит. Тренера никогда не меняют от хорошей жизни.

Цыганык озвучил главную задачу Йовичевича в Шахтере на первый сезон

Относительно обидевшихся на Йовичевича болельщиков СК Днепр-1... Они всегда обижаются. Посмотри на Луческу. Он уже столько денег заработал для Динамо, а фанаты его продолжают ненавидеть. Ладно, если бы он был украинец. На Ващука почему-то никто не наезжает? Человек в Спартак уходил – хуже предателя. Никто – ничего, а Луческу все гоняют.

Еще важно понимать, что болельщики результат не делают. Спрашивают с главного тренера и с президента. Болельщики должны возмущаться и материться, особенно, когда команда проигрывает, не говоря уже о том, когда она плохо играет. В мое время люди переставали ходить на матчи, воспитывали игроков таким образом.

Любому тренеру нужно давать время, даже если он классный. В СК Днепр-1 у Йовичевича все получилось. Как будет в Шахтере, никто не знает", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, Йовичевич накануне возглавил Шахтер, подписав с "горняками" соглашение сроком на 2 года. Хорватский специалист будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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