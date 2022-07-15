Товарищеский матч

Антверпен – Динамо – 2:1

Голы: Янсен, 7, Бенсон, 20 – Цыганков, 40

Состав Динамо: Бущан (Бойко, 63) – Караваев, Забарный (Попов, 46), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 78) – Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 46) – Цыганков (Антюх, 82), Супряга (Беседин, 63), Вербич (Ванат, 46)

Летнии сборы для Динамо стартовали в конце июня. С тех пор подопечные Мирчи Луческу провели 7 матчей, но по-настоящему достойны внимания только последние 3-4, когда к команде присоединились сборники. Встреча с Антверпеном стала генеральной репетицией. Ведь уже через 5 дней Динамо проведет первый официальный матч – против Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов.

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Надеемся, что в среду киевляне будут более сосредоточенными. Концентрации не хватило Александру Сироте, который легко позволил Винсенту Янсену открыть счет на 7-й минуте. Очень легко нидерландец разобрался с защитой. Такого даже техника не выдержала. Следующие 10 минут игры в трансляцию не попали. В конце концов за время отсутствия сигнала из Бельгии счет не изменился.

А вот ход игры стал другим. Динамо уже пыталось действовать более активно. Тотального доминирования, конечно, не было. Просто попытки "бело-синих" были более опасными и частыми. Несколько раз игрокам Антверпена откровенно приходилось стелиться под удары. У ворот Бущана таких моментов не возникало. Конвертировать свое преимущество удалось незадолго до перерыва. Сидорчук пробил издалека. Удар не получился, но мяч получил Вербич. Словенец мягко выкатил под удар Цыганкову на линию вратарской. Виктор такими подарками пользоваться умеет – 1:1.

После перерыва команды поменялись ролями. Теперь инициативой владел Антверпен. Денису Попову даже пришлось бросаться под сильный удар Юссуфа. Через мгновение уже каркас ворот подстраховал Бущана – снова угрожал Янсен. Ответ Цыганкова бельгийцы якобы даже не заметили и на 70-й минуте добились своего. Бенсон безупречно исполнил штрафной удар метров с 20-ти. Хотя времени оставалось достаточно, счет больше не изменился. Антверпен организованно отоборонялся, а Динамо так и не создало чего-нибудь достойного внимания. Отметим, что Мирча Луческу выполнил много замен. Поражением завершили киевляне тренировочные сборы. Дальше – Фенербахче.