Бенфика встретилась с Ниццей в финале товарищеского турнира, а Роман Яремчук достаточно ярко отыграл в подготовительном поединке к началу нового сезона.

Товарищеский матч.

Бенфика – Ницца – 3:0

Голы: Рафа Силва, 7, Отаменди, 20, Жилберту, 36

Бенфика сошлась с Ниццей в матче за трофей Альгарве. Уже на 7-й минуте Рафа Силва открыл счет во встрече, пробив в дальний угол. Отаменди позже замкнул навес на дальней стойке, удвоив преимущество, а Жилберту к перерыву в похожем стиле сделал счет разгромным.

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Яремчук вышел на поле во втором тайме и сразу чуть не забил – мяч после его удара в дальний угол попал в штангу. Мог украинец отличиться и ассистом, но Паулу Бернарду опозорился после выхода один на один – португалец вместо мяча пробил ногой в газон и упал.

По регламенту команды после основного времени должны были провести серию пенальти, в которой Бенфика также оказалась сильнее – 5:4. Яремчук забил первый 11-метровый удар лиссабонцев.

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