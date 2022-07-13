Shakhtar TV больше не будет радовать болельщиков своим контентом. Причина – решение Рината Ахметова вернуть государству все лицензии своих СМИ.

Из-за вступления в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимости развития частных инвестиций с последствиями действия настоящего Закона ФК Шахтер обратился в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV.

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Лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству. Соответствующее заявление о закрытии телеканала размещено на официальном сайте "горняков".

Напомним, Ринат Ахметов 11 июля заявил, что решил уйти из медиабизнеса. Все телеканалы, интернет-СМИ и печатные издания, которыми владел президент Шахтера, прекратили работу. Среди них – ТК "Футбол", владевшие правами на трансляцию матчей УПЛ и национальной сборной Украины.

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