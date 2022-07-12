Ровно год Валенте просидел без работы. Новым работодателем 62-летнего португальца стал Эшторил. Там он возглавил команду U-23, сообщает пресс-служба клуба.

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Предыдущим клубом специалиста был Шахтер, где он работал с молодежным составом. Прошлым летом стороны прекратили сотрудничество. Причиной стало упразднение проведения чемпионата Украины среди команд U-21.

К слову, Фернандо Валенте хотел снова работать в Украине. В течение года он вел переговоры с неназванным клубом Первой лиги и Мариуполем. В обоих случаях дело до назначения не дошло. Более того, в марте, уже после полномасштабного вторжения оккупантов, португалец заявил, что для него не было бы проблемой снова работать в нашей стране.

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