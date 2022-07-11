Киевский клуб продолжает подготовку к матчу Лиги чемпионов против Фенербахче. Впереди – более серьезный и более маститый соперник.

Динамо завершило участие в традиционном футбольном фестивале в Альпах, проведя в рамках благотворительного турне шесть поединков под лозунгом "Играй за мир / Останови войну!". Соперниками "бело-синих" были местные Ивердон-Спорт, Лозанна Спорт, Сьон (дважды), Янг Бойз и Люцерн. Накануне киевляне покинули гостеприимную Швейцарию и на автобусе отправились в Лион, в пригороде которого поселилась, сообщает официальный сайт Динамо.

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Дорога между швейцарским и французским городами заняла чуть больше пяти часов. В 18:00 команда провела первую тренировку на арене "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье. Этому предшествовала активная разминка с использованием барьеров, после чего команда поделилась на три группы и приступила к упражнениям по улучшению реакции и скорости в больших квадратах. Главной задачей было удержать мяч, передавая его максимум в два касания. Основная часть тренировки была посвящена тактике и работе над атакой и обороной.

Напомним, уже во вторник, 12 июля, Динамо проведет с Лионом сразу два спарринга: первая встреча состоится в 19:00, а вторая – в 22:00, команды сыграют между собой разными составами.

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