Проект объединяет ряд чатов, телеграмм-каналов и одно приложение. Кроме ботов StopRussia и "Народный мститель", о котором уже многие знают, Киберполиция создала еще и игру "Котяцкий драйв". В ней вы можете почувствовать себя военным и освободить украинскую землю от оккупантов.

Котяцкий драйв, Народный мститель и StopRussia: как киберполиция заботится о безопасности украинцев

Интересно, что виртуальные бои проходят на известных локациях – в Чернобаевке, Гостомеле и на крейсере "Москва". Игру можно бесплатно скачать на Google Play и PC. Кроме того, вы можете поддержать ВСУ, ведь деньги за покупку уникальных игровых активов пойдут на нужды армии.