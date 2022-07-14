"Котяцкий драйв": киберполиция создала игру, в которой можно поддержать ВСУ
17:10 - Читати українською
Киберполицейские вместе с волонтерами создали совместный проект "Мрія".
Проект объединяет ряд чатов, телеграмм-каналов и одно приложение. Кроме ботов StopRussia и "Народный мститель", о котором уже многие знают, Киберполиция создала еще и игру "Котяцкий драйв". В ней вы можете почувствовать себя военным и освободить украинскую землю от оккупантов.
Котяцкий драйв, Народный мститель и StopRussia: как киберполиция заботится о безопасности украинцев
Интересно, что виртуальные бои проходят на известных локациях – в Чернобаевке, Гостомеле и на крейсере "Москва". Игру можно бесплатно скачать на Google Play и PC. Кроме того, вы можете поддержать ВСУ, ведь деньги за покупку уникальных игровых активов пойдут на нужды армии.
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