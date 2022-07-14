Джошуа Кинг свободным агентом перешел в Фенербахче, сообщает официальный сайт клуба. 30-летний форвард подписал контракт на два сезона.

Фенербахче официально расторг контракт с Озилом перед Динамо

Фенербахче усиливается под Лигу чемпионов. Уже через неделю, 20 июля, стамбульцы встретятся с Динамо в рамках квалификации. "Канарейки" также подписали из Уотфорда молодого нападающего Тьяго Чукура.

Отметим, что последний сезон Кинг провел в составе Уотфорда, который по итогам кампании 2021/22 вылетел из АПЛ. В активе норвежца 33 матча во всех соревнованиях, 5 голов и 3 ассиста. Он также поиграл за Эвертон, Борнмут, Борусию М, Блэкберн, Халл Сити, а с 2008 по 2013 годы находился в системе Манчестер Юнайтед.