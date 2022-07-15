Колос в своем Telegram-канале сообщил, что Андрей Тотовицкий официально стал игроком Шахтера и уже тренируется с "горняками".

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Стороны не разглашают условия перехода, но, по информации Transfermarkt, хавбек подписал контракт до 2025 года, а трансфер обошелся в 700 тысяч евро.

Добавим, что Андрей принадлежал Шахтеру с 2010 по 2020 годы, после чего поиграл за Десну, а в Колос перешел зимой 2022 года. В прошлом сезоне он в 14 матчах за Десну отличился 3 голами и 3 ассистами.

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