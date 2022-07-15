Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко помог благотворительному фонду "Львы на джипе" ("ЛНД") закупить семь авто для ВСУ.

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23-летний футболист полностью оплатил стоимость машин, а ЛНД взяли на себя организацию логистики и подготовки машин на СТО. Внедорожники уже отправлены украинским защитникам.

"Правильная коллаборация – это когда люди объединяются, чтобы помочь ВСУ. Вместе к победе!" – говорится в сообщении на странице ЛНД в социальной сети Instagram.

К слову, "Львы на джипе" – это импровизационное шоу, состоящее из нескольких форматов. Ведущими и главными актерами являются Валентин Михиенко, Андрей Лузан и Николай Зырянов. Юмористы регулярно ведут стримы, во время которых собирают средства на нужды ВСУ.

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