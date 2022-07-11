Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День Государственного флага, сообщает Гутцайт на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

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