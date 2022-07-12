"Переписывался с Кириллом, он говорит, что у него есть варианты из Украины, и из Европы, но не хочет спешить с выбором. На Ковальца очень рассчитывала Александрия, ему предлагали отличные условия. Скажу так: в довоенный период такие условия ему могли дать два клуба – Шахтер и Динамо.

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Кирилл больше видит себя в иностранном клубе. Он хочет попробовать легионерский хлеб. К нему действительно есть интерес из Европы. В Польше это Легия из Варшавы. К нему есть интерес из Швейцарии. Там мне назвали два клуба – Базель и Цюрих. Переговорный процесс продолжается", – рассказал комментатор Виктор Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, Ковалец выступал за Александрию с 2018 года, сыграв с того времени в 87 поединках и отличившись 14 голами и 14 ассистами.

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