"Если бы я сейчас должен был написать текст для новостной ленты, я бы начал следующим образом: "Андрей Ярмоленко близок к возвращению в киевское Динамо". Игорь Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия контракта.

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Я не беру финансовую составляющую – она тоже на уровне. Насколько я слышал, Суркис предложил Ярмоленко бессрочный контракт. Сколько он чувствует в себе силы играть в футбол – столько будет продолжаться его контракт.

Суркисы с огромным уважением относятся к Ярмоленко, его солидности в истории с трансфером из Динамо. У него заканчивался контракт, он мог уйти свободным агентом, но переподписал контракт, потому что заявил, что не может бесплатно покинуть клуб. Тогда Динамо хорошо заработало.

Кроме бессрочного контракта, Ярмоленко предлагают должность в структуре клуба после завершения карьеры. Когда тебе почти 33 года, ты прекрасно понимаешь, что есть предел в карьере. Если ты умный, то думаешь о том, что будет потом. Так поступают все футболисты с высоким уровнем интеллекта. Ярмоленко – из таких.

Была у него конкретика из МЛС. Интер Майами предлагал очень хорошие условия контракта. Теперь это уже не тема. Я так понимаю, не тема и Фулхэм. Этот вопрос уже закрыт. Знаю, что им интересуется другой клуб АПЛ. Есть интерес из Чемпионшипа. Но Динамо сейчас самое конкретное и Динамо сейчас дает самое интересное предложение", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, 32-летний Ярмоленко находится в статусе свободного агента по завершении контракта с Вест Хэмом.

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