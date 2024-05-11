Руководство мюнхенцев начало переговоры с немецким специалистом. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Ханси Флик готов вернуться в Баварию.

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Если 59-летний специалист получит работу, то он хотел бы пригласить на должность помощника экс-форварда Мирослава Клозе. Стоит заметить, что нападающий до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Германии. Клозе забил 71 гол.

Также в Баварию может вернуться экс-тренер вратарей Тони Тапалович, который станет ассистентом тренера.

Напомним, что Флик находится без работы с момента ухода из сборной Германии. Немец уже работал с Баварией с 2019 по 2021 год. Во главе мюнхенцев Флик дважды завоевывал титул чемпиона Бундеслиги и выигрывал Лигу чемпионов.

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