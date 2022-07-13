Днепряне продолжают вносить изменения в свой клуб после мощного десанта из Металлиста.

СК Днепр-1 откажется от аренд игроков из Динамо или Шахтера, сообщил Виктор Вацко в программе Вацко On Air.

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Команда будет базироваться в Словакии и играть свои поединки УПЛ в Ужгороде, чтобы сохранить легионеров и иметь преимущество в переговорах с новичками. В частности, речь идет об игроках Металлиста Фареса Балули и Матеусе Пейшото. Перед клубом стоит задача выйти в Лигу чемпионов и побороться за чемпионство.

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении. К клубу также присоединиться спортивный директор харьковчан Евгений Красников.

"Прокидаюся і думаю: "Як добре, що я живий": служить у Нацгвардії, грав за Металіст, капітанив в УПЛ, має 3 вищі освіти