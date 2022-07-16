Конголезский полузащитник Ив Памбу находится на просмотре в Металлисте, сообщает "ТаТоТаке".

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26-летний хавбек пытается впечатлить тренерский штаб харьковчан на предсезонном сборе в Турции.

Напомним, Памбу – воспитанник французского Нанта. Успел поиграть за итальянскую Реджину, словацкую Дунайску Стреду, израильский Хапоэль (Петах-Тиква) и французский Гренобль. Последним его клубом был румынский Газ-Метан, который он покинул в начале января в статусе свободного агента, и с этого времени оставался без команды. На счету полузащитника 2 матча за сборную Конго в 2017 году. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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