Украинский рефери Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединок высшего польского дивизиона, сообщает официальный сайт УАФ.

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38-летний судья станет резервным арбитром матча 1-го тура чемпионата Польши сезона-2022/23 между плоцкой Вислой и гданьской Лехией. Игра состоится в воскресенье, 17 июля. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, Кривушкин в начале полномасштабной войны в Украине уехал с женой и тремя детьми в Польшу. Там прошёл обкатку на матчах третьего и второго польских дивизионов. Кроме того, он судил благотворительный поединок между Лехией и Шахтером в Гданьске.

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